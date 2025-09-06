КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ЗДАНИЯ НА МЕСТЕ БЫВШЕГО СОВМИНА

Сухум. 6 сентября 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба поручил мэру столицы Тимуру Агрба объявить конкурс на лучший проект здания, на месте бывшего здания Совета министров на площади Свободы. При этом глава государства поставил задачу сохранить два крыла по бокам, которые входят в список памятников историко-культурного наследия страны.

«На протяжении более 30 лет это здание находится в плачевном состоянии и портит облик столицы», – сказал президент.

Бадра Гунба отметил, что воссоздание этого здания, или же строительство нового объекта на главной площади должно стать символом возрождения не только нашей столицы, но и всей страны.