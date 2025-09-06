В СУХУМЕ ПОЯВИТСЯ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

«Сейчас на улице Лакоба кипит подготовка: на следующей недели начнутся работы по очистке территории и подготовке к строительству будущего культурного центра», – рассказал инженер-строитель Алексей Измаилов.

По словам архитектора Камы Кация, новый дом национальной музыки будет двухэтажным и рассчитан на более чем 60 человек.

«Первый этаж будет посвящен экспозициям – здесь разместятся наши традиционные инструменты. А на втором этаже разместится небольшой репетиционный зал, который легко можно будет трансформировать под концерты и выступления», – рассказала она.

Реализация проекта будет завершена к концу 2026 года.