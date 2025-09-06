В СТОЛИЦЕ ВОССТАНОВЯТ ДОМ РОДНЫХ СЕРГЕЯ КИРИЕНКО

Сухум. 6 сентября 2025. Абхазия-Информ . В Сухуме, на улице Лакоба, начались работы по восстановлению дома, где жила семья первого заместителя руководителя Администрации президента РФ, уроженца Абхазии Сергея Кириенко. Об этом сообщил президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с главой Администрации Сухума Тимуром Агрба.

По его словам, Сергей Владиленович принял решение восстановить дом за счёт своих личных средств, но после восстановления дома передать его в дар Государственному оркестру народных инструментов имени Отара Хунцария в качестве мастерских для изготовления инструментов и залов для обучения игре на традиционных абхазских инструментах.

Следует отметить, что у оркестра с момента создания не было своего репетиционного зала.

Глава государства поручил столичной администрации оказывать максимальное содействие и поддержку в реализации данного проекта.