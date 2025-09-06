 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В СТОЛИЦЕ ВОССТАНОВЯТ ДОМ РОДНЫХ СЕРГЕЯ КИРИЕНКО

Новости Суббота, 06 сентября 2025 16:05
В СТОЛИЦЕ ВОССТАНОВЯТ ДОМ РОДНЫХ СЕРГЕЯ КИРИЕНКО

Сухум. 6 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме, на улице Лакоба, начались работы по восстановлению дома, где жила семья первого заместителя руководителя Администрации президента РФ, уроженца Абхазии Сергея Кириенко. Об этом сообщил президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с главой Администрации Сухума Тимуром Агрба.

По его словам, Сергей Владиленович принял решение восстановить дом за счёт своих личных средств, но после восстановления дома передать его в дар Государственному оркестру народных инструментов имени Отара Хунцария в качестве мастерских для изготовления инструментов и залов для обучения игре на традиционных абхазских инструментах.

Следует отметить, что у оркестра с момента создания не было своего репетиционного зала.

Глава государства поручил столичной администрации оказывать максимальное содействие и поддержку в реализации данного проекта.

