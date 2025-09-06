В НОВОМ РАЙОНЕ БЛАГОУСТРАИВАЮТ СКВЕР

Сухум. 6 сентября 2025. Абхазия-Информ . В Сухуме полным ходом идет благоустройство сквера на Новом районе. Это один из совместных проектов в рамках побратимских отношений между Сухумом и Нижним Новгородом. На текущем этапе производится прокладка инженерных коммуникаций и кабеля наружного освещения. Ведется активное строительство пешеходного фонтана, который станет настоящей изюминкой обновленного пространства.

Чтобы сохранить существующие зеленые насаждения, все деревья и растения защищены специальными конструкциями. Кроме того, в ходе реконструкции высадят более 2000 новых деревьев и кустарников.

«Также появятся два павильона с торговыми зонами и новый общественный туалет – по просьбе жителей района. Сами жители очень благодарны подарку от Нижнего Новгорода и ждут окончания работ», – отметил представитель подрядчика Александр Маслов

Кроме того, благоустройство предусматривает создание зон тихого отдыха и детских площадок. Завершить работы планируется до конца 2025 года.