ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

февраля 07 2024

октября 14 2023
июля 15 2020
В НОВОМ РАЙОНЕ БЛАГОУСТРАИВАЮТ СКВЕР

Суббота, 06 сентября 2025
В НОВОМ РАЙОНЕ БЛАГОУСТРАИВАЮТ СКВЕР

Сухум. 6 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме полным ходом идет благоустройство сквера на Новом районе. Это один из совместных проектов в рамках побратимских отношений между Сухумом и Нижним Новгородом. На текущем этапе производится прокладка инженерных коммуникаций и кабеля наружного освещения. Ведется активное строительство пешеходного фонтана, который станет настоящей изюминкой обновленного пространства.

Чтобы сохранить существующие зеленые насаждения, все деревья и растения защищены специальными конструкциями. Кроме того, в ходе реконструкции высадят более 2000 новых деревьев и кустарников.

«Также появятся два павильона с торговыми зонами и новый общественный туалет – по просьбе жителей района. Сами жители очень благодарны подарку от Нижнего Новгорода и ждут окончания работ», – отметил представитель подрядчика Александр Маслов

Кроме того, благоустройство предусматривает создание зон тихого отдыха и детских площадок. Завершить работы планируется до конца 2025 года.

