ВСТРЕЧА ЭДУАРДА БУТБА И МИХАИЛА МУРАШКО




ВСТРЕЧА ЭДУАРДА БУТБА И МИХАИЛА МУРАШКО

Сухум. 6 сентября 2025. Абхазия-Информ. В рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию министр здравоохранения Республики Абхазия Эдуард Бутба встретился с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия министерств здравоохранения Абхазии и России, основные направления двустороннего сотрудничества в области здравоохранения, включая вопросы медицинского образования, высокотехнологичной медицинской помощи, и реализации совместных проектов.

