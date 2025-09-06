ВСТРЕЧА ЭДУАРДА БУТБА И МИХАИЛА МУРАШКО
Новости Суббота, 06 сентября 2025 16:11
Сухум. 6 сентября 2025. Абхазия-Информ. В рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию министр здравоохранения Республики Абхазия Эдуард Бутба встретился с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.
Стороны обсудили вопросы взаимодействия министерств здравоохранения Абхазии и России, основные направления двустороннего сотрудничества в области здравоохранения, включая вопросы медицинского образования, высокотехнологичной медицинской помощи, и реализации совместных проектов.