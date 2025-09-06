УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА ИЗ АБХАЗИИ ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ В МОСКВЕ
Сухум. 6 сентября 2025. Абхазия-Информ. По приглашению Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история», Минпросвещения Абхазии отобрало и отправило 15 абхазских учителей русского языка в Москву для участия в программе «Школа для иностранных педагогов русского языка «Учу великому».
Мероприятие проводится при поддержке Минпросвещения России с 6 по 12 сентября 2025 года.
В рамках программы запланирована насыщенная образовательная и культурная программа. Педагоги примут участие в лекциях и тренингах, посетят культурные объекты и театры, чтобы обменяться опытом и освоить новые методики преподавания.