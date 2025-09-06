 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА ИЗ АБХАЗИИ ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ В МОСКВЕ

Новости Суббота, 06 сентября 2025 16:12
Оцените материал
(0 голосов)
УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА ИЗ АБХАЗИИ ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ В МОСКВЕ

Сухум. 6 сентября 2025. Абхазия-Информ. По приглашению Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история», Минпросвещения Абхазии отобрало и отправило 15 абхазских учителей русского языка в Москву для участия в программе «Школа для иностранных педагогов русского языка «Учу великому».

Мероприятие проводится при поддержке Минпросвещения России с 6 по 12 сентября 2025 года.

В рамках программы запланирована насыщенная образовательная и культурная программа. Педагоги примут участие в лекциях и тренингах, посетят культурные объекты и театры, чтобы обменяться опытом и освоить новые методики преподавания.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 06 сентября 2025 16:14

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВСТРЕЧА ЭДУАРДА БУТБА И МИХАИЛА МУРАШКО В СУХУМЕ ДЕМОНТИРОВАЛИ 20 НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.