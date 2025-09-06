 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В СУХУМЕ ДЕМОНТИРОВАЛИ 20 НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Новости Суббота, 06 сентября 2025 16:22
В СУХУМЕ ДЕМОНТИРОВАЛИ 20 НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Сухум. 6 сентября 2025. Абхазия-Информ. По распоряжению мэра Тимура Агрба, отдел по организации мероприятий и рекламе Администрации Сухума проводит демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешения. Демонтировано еще 20 незаконно установленных конструкций.

Работы проводились при технической поддержке Троллейбусного управления и МУП «Благоустройство».

В мэрии напоминают, что в соответствии со статьей 5 Закона Республики Абхазия «О рекламе» запрещается установка рекламных конструкций на ограждениях зданий, строений, на дорожных, пешеходных и перильных ограждениях, а также на тротуарах, если после их установки ширина прохода для пешеходов, а также для осуществления уборки составит менее 3,5 метра (часть 10 введена Законом Республики Абхазия от 19.04.2023 N 5635-c-VII).

В случае отсутствия разрешения, отсутствия в тексте абхазского языка, отсутствия договора, у Администрации есть полномочия по демонтажу конструкций, а также передаче информации в компетентные органы. Кроме того, за нарушение рекламного законодательства предусмотрены штрафы.

Об этом сообщает сайт столицы.

УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА ИЗ АБХАЗИИ ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ В МОСКВЕ
