В СУХУМЕ ДЕМОНТИРОВАЛИ 20 НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Сухум. 6 сентября 2025. Абхазия-Информ . По распоряжению мэра Тимура Агрба, отдел по организации мероприятий и рекламе Администрации Сухума проводит демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешения. Демонтировано еще 20 незаконно установленных конструкций.

Работы проводились при технической поддержке Троллейбусного управления и МУП «Благоустройство».

В мэрии напоминают, что в соответствии со статьей 5 Закона Республики Абхазия «О рекламе» запрещается установка рекламных конструкций на ограждениях зданий, строений, на дорожных, пешеходных и перильных ограждениях, а также на тротуарах, если после их установки ширина прохода для пешеходов, а также для осуществления уборки составит менее 3,5 метра (часть 10 введена Законом Республики Абхазия от 19.04.2023 N 5635-c-VII).

В случае отсутствия разрешения, отсутствия в тексте абхазского языка, отсутствия договора, у Администрации есть полномочия по демонтажу конструкций, а также передаче информации в компетентные органы. Кроме того, за нарушение рекламного законодательства предусмотрены штрафы.

Об этом сообщает сайт столицы.