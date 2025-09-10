БОЛЕЕ 2 000 ЗАЯВЛЕНИЙ ПОДАНО НА ОФОРМЛЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РОССИИ
Новости Среда, 10 сентября 2025 18:47
Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ. С начала августа в Консульскую службу Посольства России в Абхазии поступило уже более 2 000 обращений на получение российского гражданства. Подать заявление могут совершеннолетние граждане, имевшие гражданство Абхазии по состоянию на 26 августа 2008 года и не утратившие его.
Процедура оформления занимает до шести месяцев. Запись осуществляется через официальный сайт дипломатического представительства.