 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БОЛЕЕ 2 000 ЗАЯВЛЕНИЙ ПОДАНО НА ОФОРМЛЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РОССИИ

Новости Среда, 10 сентября 2025 18:47
Оцените материал
(0 голосов)
БОЛЕЕ 2 000 ЗАЯВЛЕНИЙ ПОДАНО НА ОФОРМЛЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РОССИИ

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ. С начала августа в Консульскую службу Посольства России в Абхазии поступило уже более 2 000 обращений на получение российского гражданства. Подать заявление могут совершеннолетние граждане, имевшие гражданство Абхазии по состоянию на 26 августа 2008 года и не утратившие его.

Процедура оформления занимает до шести месяцев. Запись осуществляется через официальный сайт дипломатического представительства.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 10 сентября 2025 18:48

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ ПЕРЕНИМАЮТ ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ РОССИИ ТОВАРЫ С ГРУЗИНСКОЙ МАРКИРОВКОЙ ИЗЪЯЛИ В ГАЛЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.