БОЛЕЕ 2 000 ЗАЯВЛЕНИЙ ПОДАНО НА ОФОРМЛЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РОССИИ

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ. С начала августа в Консульскую службу Посольства России в Абхазии поступило уже более 2 000 обращений на получение российского гражданства. Подать заявление могут совершеннолетние граждане, имевшие гражданство Абхазии по состоянию на 26 августа 2008 года и не утратившие его.