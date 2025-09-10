В АБХАЗИИ ПЕРЕНИМАЮТ ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ РОССИИ

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ . Позитивный опыт России в организации работы правительства и поиска перспективных кадров успешно перенимается в Абхазии. К примеру, при утверждении новой структуры Кабинета министров, президент Абхазии Бадра Гунба ввел в новое штатное расписание должности пяти заместителей премьер-министра, часть из которых совмещают ее должность с министерским портфелем.

«Понятно, что масштабы разные – огромная Россия и маленькая Абхазия, но тем не менее, очевидно, что в республике перенимается российский опыт организации работы правительства. Все это происходит с учетом ближайшего соседства, взаимоотношений и взаимодействий, в том числе и на уровне министерств и ведомств. То есть, на лицо оптимизация организационной структуры в соответствии с российским опытом», – считает политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов.

По его мнению, Бадра Гунба набрал новую команду в первую очередь за умения, что в итоге позитивно скажется и на внутриполитическом климате в Абхазии, и на взаимодействии министерств и ведомств на международном уровне.

В частности, его оппонент на прошедших выборах и бывший торгпред Абхазии в России Олег Барциц – назначен главой Министерства иностранных дел.

«Несмотря на то, что он был оппонентом на выборах, его идеи, его способности, его таланты востребованы абхазским обществом. Я совершенно не сомневаюсь, что свою эффективность Барциц покажет в полном объеме в ближайшее время», – подчеркнул Мартынов.

Более того, с целью выявления наиболее перспективных управленческих кадров, власти страны провели конкурс «Команда Абхазии» и некоторые его финалисты также вошли в состав нового правительства.

«Это тоже позитивный российский опыт, который Абхазия переняла и уже начала реализовывать. То есть, много десятилетняя практика изживших себя традиций кланового устройства общества, преодолена. Традиции – это, безусловно хорошо, но сегодня более важно то, что эффективно для динамичного развития Республики Абхазия», – полагает Алексей Мартынов.