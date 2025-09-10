ДЕНЬ СОЗДАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ МВД АБХАЗИИ

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ . Вице-премьер правительства, министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут поздравил личный состав Управления собственной безопасности с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что подразделение сегодня является его опорой, а личный состав отвечает за одно из важнейших направлений в служебной деятельности органов внутренних дел, ведь начинать порядок необходимо с себя.

Управление собственной безопасности является подразделением центрального аппарата Министерства внутренних дел. Оно обеспечивает и осуществляет в пределах своей компетенции функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сферах обеспечения собственной безопасности, противодействия коррупции в системе МВД, государственной защиты сотрудников органов внутренних дел.

Говоря о результатах деятельности, Роберт Киут особо подчеркнул, что требования к УСБ будут расти.

«Сегодня руководство страны уделяет особое внимание материально-техническому обеспечению МВД, поэтому, я буду ждать от вас еще большей самоотдачи и высоких показателей», – сказал Киут.

Об этом сообщает сайт МВД.