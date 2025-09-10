ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

 

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ. Цулая Альберт Отарович, 1995 г.р. был задержан сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий в с. Цкыбын. Наркотическое средство, как впоследствии установлено экспертами – метадон, у задержанного изъяли при личном досмотре, запрещенное вещество последний хранил при себе в двух свертках.

По факту незаконного приобретения, хранения без цели сбыта наркотического средства в крупном размере в отношении Альберта Цулая возбуждено уголовное дело, расследование которого проводит следственная группа Гулрыпшского РОВД.

Об этом сообщает сайт МВД.

