ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ. Цулая Альберт Отарович, 1995 г.р. был задержан сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий в с. Цкыбын. Наркотическое средство, как впоследствии установлено экспертами – метадон, у задержанного изъяли при личном досмотре, запрещенное вещество последний хранил при себе в двух свертках.