В РАМКАХ ФОРУМА VISIT APSNY СОСТОИТСЯ УЖИН ВЫСОКОЙ АБХАЗСКОЙ КУХНИ

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ . 6 октября 2025 года в рамках VI Международного туристического форума Visit Apsny в Старой Гагре пройдет уникальное гастрономическое событие – вечер высокой абхазской кухни. Организаторами ужина выступают Абхазский союз туризма и агентство Abkhaz Event. Гостей ждет авторское меню от ведущего шеф-повара Сухума Шамиля Кылыч, который представит современную интерпретацию традиционных вкусов Абхазии.

Мероприятие пройдет в живописной локации – на террасе виллы Ольховского, откуда открывается панорамный вид на Гагрскую бухту и закат над Чёрным морем. Каждый гастрономический сет будет сопровождаться локальными винами от лучших абхазских виноделов.

Этот вечер – не только праздник вкуса, но и часть культурного нетворкинга с представителями туристической индустрии Абхазии и России. Высокая абхазская кухня – это способ прикоснуться к подлинной, аутентичной гастрономии Абхазии. Через вкус рассказывается о традициях, природе и людях нашей страны.

Дача Ольховского – одна из многих вилл, построенных в Гагре в начале XX века, когда курорт активно развивал принц Александр Ольденбургский. Курорт начал формироваться как «Русская Ницца». Принц Ольденбургский решил превратить Гагру в великосветский курорт, который мог бы конкурировать со Средиземноморской Ривьерой.

За два года дикая и болотистая местность преобразилась: на склоне горы появилась водолечебница, а в городе – особняки, магазины, рестораны, пристань, телеграфно-почтовая служба. На берегу моря был разбит роскошный субтропический Приморский парк с прудами, скульптурами и экзотическими деревьями.

Торжественное открытие «русской Ниццы» – курорта Гагра – состоялось 9 января 1903 года в ресторане «Гагрипш». Здание было привезено в Гагру в разобранном виде с парижской Всемирной выставки и собрано на месте без единого гвоздя.

Сегодня вилла Ольховского переживает новое рождение – как культурная площадка, гастрономическая локация и гостевой дом с номерами, где можно остановиться на несколько ночей. Гости могут насладиться видом на море или сад, а атмосфера уединения, утончённости и природной красоты делает виллу популярным выбором среди туристов, ценящих аутентичные места с историей.

Организаторы обещают создать на гастрономическом ужине атмосферу, которая объединит гастрономическое искусство, культурное наследие, природную и архитектурную красоту Абхазии, а также возможности для полезного нетворкинга.

Как подчеркивают организаторы, принять участие в ужине может любой желающий, независимо от участия в форуме. Вечер дополнит живая музыка. Для гостей также будет организована фотозона.

Количество мест ограничено! Бронируйте прямо сейчас через сайт партнёра: Гастрономический ужин на террасе Виллы Ольховского

Телефон для справок: +7 (940) 921-34-24

Для посетителей форума и участников, зарегистрированных на сайте, организаторы мероприятия дарят промокод на скидку 25%.

Но это ещё не всё! Среди всех посетителей и участников форума будет разыграно два пригласительных на гастроужин.