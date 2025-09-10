ОТКРЫТ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ VISIT APSNY

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ . 6-7 октября в Гагре пройдут VI Международный туристический форум Visit Apsny и III специализированная выставка Apsny HoReCa. Мероприятие станет одним из ключевых событий года в сфере туризма и гостеприимства на территории республики.

Организаторы приглашают к участию представителей власти, инвесторов, собственников туристической инфраструктуры, профессионалов туриндустрии России и Абхазии. Форум будет посвящён вопросам инвестиций, реновации объектов размещения и внедрению новых стандартов сервиса.

Ключевые темы форума: привлечение инвестиций и реализация инфраструктурных проектов; реновация отельной и санаторно-курортной базы; стандартизация качества сервиса; развитие кадров в туризме; культурная идентичность республики как часть туристического продукта.

В программе форума – пленарные сессии, экспертный практикум «Мастерская гостеприимства» под руководством главы автономной некоммерческой организации «Мастерская гостеприимства» Юлии Железняк, а также работа проектных групп по разработке всесезонных туристических решений, нетворкинг с ключевыми игроками рынка, партнерские сессии, выставка производителей и поставщиков Apsny HoReCa.

Среди спикеров и модераторов форума президент Общенационального союза индустрии гостеприимства России Алексей Волкова, председатель Союза гостеприимства и туризма Республики Крым и Севастополя Юлия Бедаш, представители профильных министерств Абхазии и др.

На форуме будет принято решение о стратегии развития индустрии гостеприимства Абхазии.

На выставке Apsny HoReCa производители и поставщики услуг смогут продемонстрировать свою продукцию и установить новые деловые связи.

Идея форума появилась в 2018 году, за шесть лет он не только стал площадкой, где подписываются соглашения, запускаются реальные проекты., но и отправной точкой для создания Международного туристического альянса Абхазии, Крыма и Краснодарского края.

Для участия в мероприятии требуется предварительная регистрация. Подробная программа и регистрационная форма доступны на официальном сайте форума: https://visitapsny.ru/