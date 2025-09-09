 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

В АБХАЗИЮ КОМАНДИРОВАНЫ 22 РОССИЙСКИХ ВРАЧА

Новости Вторник, 09 сентября 2025 19:17
Сухум. 9 сентября 2025. Абхазия-Информ. В рамках достигнутой договоренности между Министерством здравоохранения Республики Абхазия и Министерством здравоохранения Российской Федерации в Республику Абхазия прибыла еще одна группа врачей. Российские медики будут помогать абхазским врачам до конца курортного сезона.

Всего в медицинские медучреждения Абхазии командированы 22 врача: анестезиологи-реаниматологи, хирурги-травматологи, терапевты, кардиологи, педиатры и другие специалисты.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба выразил благодарность Министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Мурашко за помощь.

«Минздрав России ежегодно в курортный сезон направляет врачей в наши медицинские учреждения, что позволяет нам, оказывать более качественную и своевременную медицинскую помощь, как местному населению, так и гостям Республики», – отметил Эдуард Бутба.

