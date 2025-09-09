БАДРА ГУНБА: ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ СТИХИИ, БУДЕТ ОКАЗАНА НЕОБХОДИМАЯ ПОМОЩЬ

Сухум. 9 сентября 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба дал ряд поручений по ликвидации последствий ливня. Он подчеркнул, что стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре и жилым домам. В частности, в Сухумском районе многие сельские дороги и мосты получили серьёзные повреждения.

Президент дал поручения Управлению капитального строительства уже с завтрашнего дня провести все необходимые контрольные мероприятия и начать работы по ликвидации последствий. Для устранения ущерба в столице соответствующие поручения также даны Администрации города Сухум и Министерству по чрезвычайным ситуациям. Мэр Сухума Тимур Агрба сообщил главе государства, что пострадали все микрорайоны Сухума – от Нового района до Синопа.

«Десятки квартир затоплены, кровли домов не выдержали шквалистый ветер. В многоквартирном доме в районе Турбазы пострадало 10 квартир. В доме рядом подтопило еще одну квартиру. Ливневые коллекторы ветхие, они не справлялись с таким потоком воды. Работники управ собирают информацию о пострадавших и составляют акты», – сказал Тимур Агрба.

Он также сообщил, что по улице Ладария обрушилась подпорная стена, подмыло дорогу в Синопском ущелье.

Электроснабжение в центральной части города и Синопе восстановлено. Пока что не работает подстанция «Баслата».

Глава государства пообщался с жильцами дома №5 по Кодорскому шоссе.

Арсоу Чачхалия рассказал, что вода подтопила первый этаж дома и нанесла немалый ущерб квартирам.

Гульнаре Клычевой пришлось ведрами вычерпывать воду из квартиры и снимать напольное покрытие.

Президент дал поручение столичной администрации к завтрашнему дню подготовить первичную информацию об ущербе, нанесенном стихией.

«К сожалению, стихия затронула как горожан, так и жителей районов, в частности, Сухумского. Там тоже серьезные последствия от стихии. Определенные поручения уже даны. Необходимо провести сразу же первичные мероприятия, чтобы граждане не остались со своими проблемами один на один», – сказал президент.

По словам мэра, уже приступили к ремонту кровель в ингургэсовском доме по ул. Когониа и доме по ул. Эшба. В Новом районе также работают бригады. Затем они перейдут в массив Гумиста.

«Эти кровли не ветхие. Они были отремонтированы 5, 7, 10 лет назад и не нуждаются в замене. Мы сейчас изучаем причины повреждений: возможно, водосточные трубы просто не справились с объемами воды. В любом случае, инспекционную работу надо провести, чтобы убедиться в том, что кровли пригодны к дальнейшей эксплуатации», – сказал Агрба.

Всем жителям, пострадавшим от стихии, будет оказана необходимая помощь, сказал президент Бадра Гунба после посещения районов Сухума.

«Ливнем, который прошел сегодня утром, нанесен ущерб дорогам, мостовым сооружениям, жилым домам. К сожалению, стихия также затронула как минимум три района. В Сухумском районе размыло сельские дороги. Даны поручения Управлению капитального строительства осуществить все контрольные мероприятия и с завтрашнего дня приступить к ликвидации последствий стихии», – сказал президент.