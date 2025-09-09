СТИХИЯ НАНЕСЛА УЩЕРБ СУХУМСКОМУ РАЙОНУ
Сухум. 9 сентября 2025. Абхазия-Информ. По информации глав сел Сухумского района, сильные ливни, которые прошли 9 сентября нанесли ущерб дорогам.
В с.Дзыгута размыло улицы Вавилова, Зеленная и улицу в Синопском ущелье, там также смыло подъездную дорогу к мостовому переходу. При этом подтопило три дома.
В с. Верхняя Эшера размыты улицы Шаумяна, Родниковая, Лакоба, Эшерская, Школьная и Адзыгеж.
В с. Эшера размыло улицы Авидзба, Киараз, Верещягина и Агрба.
В селе Яштуха пострадали улицы Колхозная и Адыгейская.
В с. Кяласур размыло улицу Дзидзария и повреждена кровля одного дома.