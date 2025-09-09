 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

СТИХИЯ НАНЕСЛА УЩЕРБ СУХУМСКОМУ РАЙОНУ

СТИХИЯ НАНЕСЛА УЩЕРБ СУХУМСКОМУ РАЙОНУ

Сухум. 9 сентября 2025. Абхазия-Информ. По информации глав сел Сухумского района, сильные ливни, которые прошли 9 сентября нанесли ущерб дорогам.

В с.Дзыгута размыло улицы Вавилова, Зеленная и улицу в Синопском ущелье, там также смыло подъездную дорогу к мостовому переходу. При этом подтопило три дома.

В с. Верхняя Эшера размыты улицы Шаумяна, Родниковая, Лакоба, Эшерская, Школьная и Адзыгеж.  

В с. Эшера размыло улицы Авидзба, Киараз, Верещягина и Агрба.

В селе Яштуха пострадали улицы Колхозная и Адыгейская.

В с. Кяласур размыло улицу Дзидзария и повреждена кровля одного дома.

