СТИХИЯ НАНЕСЛА УЩЕРБ СУХУМСКОМУ РАЙОНУ

В с.Дзыгута размыло улицы Вавилова, Зеленная и улицу в Синопском ущелье, там также смыло подъездную дорогу к мостовому переходу. При этом подтопило три дома.

Сухум. 9 сентября 2025. Абхазия-Информ . По информации глав сел Сухумского района, сильные ливни, которые прошли 9 сентября нанесли ущерб дорогам.

В с. Верхняя Эшера размыты улицы Шаумяна, Родниковая, Лакоба, Эшерская, Школьная и Адзыгеж.

В с. Эшера размыло улицы Авидзба, Киараз, Верещягина и Агрба.

В селе Яштуха пострадали улицы Колхозная и Адыгейская.

В с. Кяласур размыло улицу Дзидзария и повреждена кровля одного дома.