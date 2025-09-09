 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА МКДЦ АБХАЗИИ НА ВДНХ

Новости Вторник, 09 сентября 2025 16:23
Оцените материал
(0 голосов)
СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА МКДЦ АБХАЗИИ НА ВДНХ

Сухум. 9 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Москве на ВДНХ прошла рабочая встреча председателя попечительского совета фонда Международного культурно-делового центра Абхазии, министра иностранных дел Олега Барциц с генеральным директором ВДНХ Сергеем Шогуровым.

В ходе совещания, в котором приняли участие заместители генерального директора и руководители департаментов, обсуждались вопросы завершения реконструкции Павильона «Абхазия» и последующая за этим передача эксплуатационной ответственности абхазской стороне.

Стороны обсудили перечень первоочередных вопросов, представленных группой технического надзора МКДЦ, и обозначили сроки их решения.

С абхазской стороны в совещании приняли участие исполнительный директор МКДЦ Олег Лакоба и руководитель группы технического надзора Сергей Баженов.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 09 сентября 2025 16:26

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МЕЖДУ НИЖНИМ НОВГОРОДОМ И СУХУМОМ ПРОДЛЯТ АВИАСООБЩЕНИЕ СТИХИЯ НАНЕСЛА УЩЕРБ СУХУМСКОМУ РАЙОНУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.