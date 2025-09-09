СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА МКДЦ АБХАЗИИ НА ВДНХ

Сухум. 9 сентября 2025. Абхазия-Информ . В Москве на ВДНХ прошла рабочая встреча председателя попечительского совета фонда Международного культурно-делового центра Абхазии, министра иностранных дел Олега Барциц с генеральным директором ВДНХ Сергеем Шогуровым.

В ходе совещания, в котором приняли участие заместители генерального директора и руководители департаментов, обсуждались вопросы завершения реконструкции Павильона «Абхазия» и последующая за этим передача эксплуатационной ответственности абхазской стороне.

Стороны обсудили перечень первоочередных вопросов, представленных группой технического надзора МКДЦ, и обозначили сроки их решения.

С абхазской стороны в совещании приняли участие исполнительный директор МКДЦ Олег Лакоба и руководитель группы технического надзора Сергей Баженов.