МЕЖДУ НИЖНИМ НОВГОРОДОМ И СУХУМОМ ПРОДЛЯТ АВИАСООБЩЕНИЕ

Сухум. 9 сентября 2025. Абхазия-Информ . Прямой авиарейс между Нижним Новгородом и столицей Абхазии продлят, так как он оказался весьма востребован. Изначально его планировалось выполнять до октября. Попасть на самолете из Нижнего Новгорода в Сухум и обратно прямым рейсом можно будет и после сентября, рассказал нижегородский мэр Юрий Шалабаев.

По его словам, изначально власти ожидали более низкой заполняемости, но в действительности показатели оказались весьма высокими, и теперь решается вопрос о продлении рейсов.

«Изначально пилотом мы его поставили до октября месяца», – Юрий Шалабаев.

Градоначальник заявил о заинтересованности Нижнего Новгорода в развитии связей с Сухумом – напомним, что города являются побратимами (с прошлого года). Одна из самых перспективных сфер, по словам мэра, – это инклюзивный туризм.

Стоит отметить, что первый прямой рейс из аэропорта Нижнего Новгорода в Сухум был выполнен 13 мая.