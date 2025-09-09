 

В ОЧАМЧЫРЕ ЗАДЕРЖАЛИ МАШИНУ С КОНТРАБАНДНЫМИ ТОВАРАМИ

Новости Вторник, 09 сентября 2025 16:08
В ОЧАМЧЫРЕ ЗАДЕРЖАЛИ МАШИНУ С КОНТРАБАНДНЫМИ ТОВАРАМИ

Сухум. 9 сентября 2025. Абхазия-Информ. В ходе оперативной информации сотрудники УБК и ТП ГТК, совместно с сотрудниками ОВД Очамчырского района произвели досмотр транспортного средства марки «Мерседес-Бенц», регистрационный знак LNS8NFE, под управлением гражданина Чеботаря Валерия Янушевича, 1995 года рождения, проживающего в городе Краснодаре.

В ходе досмотра были обнаружены бытовые приборы и другие предметы быта в количестве 29 единиц без товарно-сопроводительных документов и документов, подтверждающих таможенное оформление.

Гражданин Чеботарь В.Я. пояснил, что данную продукцию он лично перенес небольшими партиями с территории Российской Федерации, не декларируя, с целью дальнейшей реализации на территории Республики Абхазия. Вину свою признал.

Согласно данным Управления таможенной статистики и анализа ГТК РА, общая рыночная стоимость изъятого товара составляет 108105 рублей.

Товар изъят, а материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

