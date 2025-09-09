В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ОБНАРУЖЕНА МАЙНИНГ-ФЕРМА
Новости Вторник, 09 сентября 2025 16:06
Сухум. 9 сентября 2025. Абхазия-Информ. В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий сотрудники отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району в лесном массиве с. Багмаран обнаружили майнинг-ферму.
26 аппаратов по добыче криптовалют демонтированы, изъяты и помещены на склад Госстандарта Абхазии. Ведутся мероприятия по установлению владельца данного оборудования для последующего привлечения его к административной ответственности.
Об этом сообщает сайт МВД.