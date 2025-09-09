ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ СПЕКТАКЛЕМ «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ»

Сухум. 9 сентября 2025. Абхазия-Информ . Премьера спектакля «Голый король» прошла на сцене Абхазского драматического театра и открыла 95‑й юбилейный театральный сезон. В спектакле задействованы 25 актеров из четырех поколений труппы, главную роль исполнил Алхас Шамба.

«Сегодня у нас не просто премьера, сегодня у нас открытие 95‑го юбилейного театрального сезона. Это значимое событие как в истории Абхазского театра, так и в культурной жизни Абхазии. Спектакль возрожден спустя 63 года после легендарной постановки Нелли Эшба. Это событие для всего театрального сообщества», – отметила генеральный директор театра Хибла Мукба.

Режиссер и постановщик спектакля «Голый Король» Тамерлан Дзудцов поделился:

«Это спектакль, который я давно мечтал поставить. Мы делали его о любви и об обществе, которое вынуждено лицемерить и боится говорить правду».

Гости из разных городов тоже не скрывали эмоций.

«Мы очень любим театры. Куда бы ни поехали, всегда стараемся посещать спектакли. Неважно, на каком языке – есть наушники, люди всё понимают. Культура объединяет людей, и она обогащает каждого», – рассказала зрительница из Москвы Елена Горобец.

Юбилейный театральный сезон в Сухуме стартовал с размахом.