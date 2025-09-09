 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 ЛЕТ НАЗАД БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ АБХАЗИЯ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

Новости Вторник, 09 сентября 2025 16:01
17 ЛЕТ НАЗАД БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ АБХАЗИЯ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

Сухум. 9 сентября 2025. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия выступило с заявление по поводу 17-щй годовщины признания Абхазии Российской Федерацией.

В заявлении говорится:

«17 лет назад, 9 сентября 2008 года, между Республикой Абхазия и Российской Федерацией были установлены дипломатические отношения. Этот судьбоносный шаг создал правовую основу для строительства отношений стратегического союзничества между нашими государствами.

Признание суверенитета стало актом восстановления исторической справедливости и открыло новую главу в отношениях между нашими странами. Установление дипломатических отношений открыло новые возможности для развития многопланового взаимодействия. За прошедшие годы между Абхазией и Россией сформировалась обширная договорно-правовая база, позволившая вывести сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах на качественно новый уровень.

Для Абхазии установление дипломатических отношений с Россией имеет особое значение. Это решение стало важной основой международного признания нашего государства и надёжной гарантией его безопасности. Мы высоко ценим постоянную поддержку России, которая вносит существенный вклад в развитие и укрепление суверенитета Абхазии.

Убеждены, что сложившаяся система межгосударственного сотрудничества и впредь будет демонстрировать свою эффективность, способствуя дальнейшему укреплению отношений стратегического союзничества и партнерства между нашими государствами.9 сентября 2008 года, 17 лет назад, Абхазия и Россия установили дипломатические отношения.

***

Несмотря на давление западных стран, президент Дмитрий Медведев принял решение признать независимость республики после Пятидневной войны в Южной Осетии.

9 сентября состоялся первый официальный визит абхазской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Шамба в российскую столицу.

Установление дипломатических отношений между Сухумом и Москвой стало импульсом для признания суверенитета Абхазии со стороны других стран.

