17 ЛЕТ НАЗАД БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ АБХАЗИЯ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

Сухум. 9 сентября 2025. Абхазия-Информ . Министерство иностранных дел Республики Абхазия выступило с заявление по поводу 17-щй годовщины признания Абхазии Российской Федерацией.

«17 лет назад, 9 сентября 2008 года, между Республикой Абхазия и Российской Федерацией были установлены дипломатические отношения. Этот судьбоносный шаг создал правовую основу для строительства отношений стратегического союзничества между нашими государствами.

Признание суверенитета стало актом восстановления исторической справедливости и открыло новую главу в отношениях между нашими странами. Установление дипломатических отношений открыло новые возможности для развития многопланового взаимодействия. За прошедшие годы между Абхазией и Россией сформировалась обширная договорно-правовая база, позволившая вывести сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах на качественно новый уровень.

Для Абхазии установление дипломатических отношений с Россией имеет особое значение. Это решение стало важной основой международного признания нашего государства и надёжной гарантией его безопасности. Мы высоко ценим постоянную поддержку России, которая вносит существенный вклад в развитие и укрепление суверенитета Абхазии.

Убеждены, что сложившаяся система межгосударственного сотрудничества и впредь будет демонстрировать свою эффективность, способствуя дальнейшему укреплению отношений стратегического союзничества и партнерства между нашими государствами.

Несмотря на давление западных стран, президент Дмитрий Медведев принял решение признать независимость республики после Пятидневной войны в Южной Осетии.

9 сентября состоялся первый официальный визит абхазской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Шамба в российскую столицу.

Установление дипломатических отношений между Сухумом и Москвой стало импульсом для признания суверенитета Абхазии со стороны других стран.