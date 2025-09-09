 

июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
июля 15 2020
Абхазия Информ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА В ГАГРСКИЙ РАЙОН

Вторник, 09 сентября 2025 15:55
Сухум. 9 сентября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба совершил рабочую поездку в Гагрский район. Глава государства посетил среднюю школы №1 поселка Бзыбь, где состоялось торжественное открытие нового спортивного зала. В церемонии приняли участие министр просвещения Хана Гунба, глава Администрации района Юрий Хагуш и депутаты Парламента Алхас Барциц и Тимур Бейя.

Во время своего выступления президент подчеркнул важность развития спорта и физической культуры для воспитания молодого поколения.

Бадра Гунба поблагодарил учителей, которые трудятся над воспитанием будущих патриотов, а также отметил заслуги Администрации района в восстановлении и строительстве спортивных объектов.

Министр просвещения Хана Гунба отметила, что открытие спортзала — это важный шаг для всестороннего развития учащихся.

Прежний спортзал был демонтирован из-за ветхости, а новый построен за счёт бюджетных средств Администрации Гагрского района. В настоящее время в школе обучается 518 учащихся.

Затем Президент посетил расположенные в здании школы музей погибших защитников Родины выходцев из села Бзыбь и этнографический музей.

Глава государства также заглянул на урок к первоклассникам и пообщался с ними.

