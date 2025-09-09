РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА В ГАГРСКИЙ РАЙОН

Сухум. 9 сентября 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба совершил рабочую поездку в Гагрский район. Глава государства посетил среднюю школы №1 поселка Бзыбь, где состоялось торжественное открытие нового спортивного зала. В церемонии приняли участие министр просвещения Хана Гунба, глава Администрации района Юрий Хагуш и депутаты Парламента Алхас Барциц и Тимур Бейя.

Во время своего выступления президент подчеркнул важность развития спорта и физической культуры для воспитания молодого поколения.

Бадра Гунба поблагодарил учителей, которые трудятся над воспитанием будущих патриотов, а также отметил заслуги Администрации района в восстановлении и строительстве спортивных объектов.

Министр просвещения Хана Гунба отметила, что открытие спортзала — это важный шаг для всестороннего развития учащихся.

Прежний спортзал был демонтирован из-за ветхости, а новый построен за счёт бюджетных средств Администрации Гагрского района. В настоящее время в школе обучается 518 учащихся.

Затем Президент посетил расположенные в здании школы музей погибших защитников Родины выходцев из села Бзыбь и этнографический музей.

Глава государства также заглянул на урок к первоклассникам и пообщался с ними.