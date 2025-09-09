СТОЛИЧНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ

Сухум. 9 сентября 2025. Абхазия-Информ . Сильные ливни обрушились на Сухум ранним утром 9 сентября. По поручению главы администрации Тимура Агрба, все службы города работают в авральном режиме.

«Начальники управлений с раннего утра объезжают город, мониторят ситуацию на улицах и во дворах. Уже есть первые обращения граждан, так затопило квартиры в многоэтажке по улице Когония. Мы уже направили специалистов туда для принятия временных мер, производить ремонтные работы ввиду погодных условий не представляется возможным. Согласно прогнозу погоды, ливни будут весь день, обращаюсь к гражданам, без надобности не выезжать в город, движение повсеместно затруднено из-за подтоплений», – сказал мэр Сухума Тимур Агрба.

Тем временем, начались работы по ремонту кровли на одной из многоэтажных домов на улице Когониа.

Рабочие также расчищают набережную от наносов ила и гравия, убирают упавшие ветки, моют повсеместно площадки.

Тимур Агрба выехал к жителям дома на массиве Гумиста. Квартиры многоэтажного дома затопило с 9 до 6 этажа. Жители дома №6 рассказали, что вода шла буквально водопадом не только с потолка, но и сквозь стены из панельных стыков.

Жильцы оповестили о ситуации начальника Управы Нового района Эдуарда Хашба, который передал обращение в мэрию, глава города Тимур Агрба незамедлительно отреагировал и прибыл на место, выслушав очевидцев, дал соответствующие поручения заместителю Константину Тарба.

Также руководители мэрии посетили несколько домов, пострадавших от стихийного ливня, по улице Кодорское шоссе.

Руководитель управы Зураб Кобахия рассказал, что уже поручено составить акты осмотра всех пострадавших домов.

9 сентября пройдет совещание под председательством главы города Сухум Тимура Агрба, в ходе которого будут предоставлены списки пострадавших и нуждающихся в помощи граждан.

По поручению мэра Тимура Агрба мобилизованы все подведомственные службы, чтобы в максимально кратчайшие сроки навести чистоту в столице.