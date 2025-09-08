ПРОВЕРИЛИ ГОТОВНОСТЬ ПЛОДООВОЩЕХРАНИЛИЩА К ПРИЕМУ ЦИТРУСОВЫХ
Сухум. 8 сентября 2025. Абхазия-Информ. В преддверии сезона сбора урожая цитрусовых вице-премьер Вараздат Миносян и министр сельского хозяйства Беслан Джопуа совершили инспекционную поездку в плодоовощехранилище в Гулрыпшском районе.
Объем хранения плодоовощехранилища, построенного в 2015 году, 2500 тонн. Это позволяет принимать и хранить значительные объемы сельскохозяйственной продукции, что особенно актуально в период массового сбора урожая.
Вараздат Миносян и Беслан Джопуа встретились с руководителем плодоовощехранилища и обсудили вопросы обеспечения бесперебойной работы объекта.
Речь шла о ремонте холодильных камер и замене напольного покрытия. Эти работы должны быть завершены до начала созревания плодов цитрусовых и фейхоа для беспрепятственного приема фруктов у населения.
Последнее от Super User
- МОЛОДЕЖЬ ИЗ АБХАЗИИ ОТПРАВИЛАСЬ НА ФОРУМ «РОСТОВ»
- МОСКВА ЖДЕТ: УЧАСТВУЙ В ПРОГРАММЕ «КРЕМЛЕВСКИЕ ВЫХОДНЫЕ»
- КОНСТАНТИН ТАРБА: «ПОМОЧЬ ЖИТЕЛЯМ СУХУМА, ПОДДЕРЖАТЬ ИХ – НАША ГЛАВНАЯ ЗАБОТА»
- МЧС АБХАЗИИ ПЕРЕДАЛИ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ПО СЛУЧАЮ 200-ЛЕТИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА