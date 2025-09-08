МОЛОДЕЖЬ ИЗ АБХАЗИИ ОТПРАВИЛАСЬ НА ФОРУМ «РОСТОВ»
Сухум. 8 сентября 2025. Абхазия-Информ. 35 представителей молодежи из Абхазии отправились в Ростов-на-Дону для участия в молодежном форуме «Ростов», который с 2009 года объединяет активных и амбициозных ребят, работающих и планирующих работать в агропромышленной сфере.
Форум служит площадкой для обмена опытом, генерации идей и поиска решений, направленных на повышение качества жизни в сельской местности.
Участников традиционно ждет насыщенная программа: лекции ведущих экспертов, экскурсии на крупнейшие сельхозпредприятия региона, спортивные и культурные активности, творческие мастер-классы, утренние зарядки на берегу Азовского моря, фиджитал-соревнования и песни под гитару.
