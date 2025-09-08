 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МОЛОДЕЖЬ ИЗ АБХАЗИИ ОТПРАВИЛАСЬ НА ФОРУМ «РОСТОВ»

Новости Понедельник, 08 сентября 2025 17:44
Оцените материал
(0 голосов)
МОЛОДЕЖЬ ИЗ АБХАЗИИ ОТПРАВИЛАСЬ НА ФОРУМ «РОСТОВ»

Сухум. 8 сентября 2025. Абхазия-Информ. 35 представителей молодежи из Абхазии отправились в Ростов-на-Дону для участия в молодежном форуме «Ростов», который с 2009 года объединяет активных и амбициозных ребят, работающих и планирующих работать в агропромышленной сфере.

Форум служит площадкой для обмена опытом, генерации идей и поиска решений, направленных на повышение качества жизни в сельской местности.

Участников традиционно ждет насыщенная программа: лекции ведущих экспертов, экскурсии на крупнейшие сельхозпредприятия региона, спортивные и культурные активности, творческие мастер-классы, утренние зарядки на берегу Азовского моря, фиджитал-соревнования и песни под гитару.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 08 сентября 2025 17:45

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МОСКВА ЖДЕТ: УЧАСТВУЙ В ПРОГРАММЕ «КРЕМЛЕВСКИЕ ВЫХОДНЫЕ» ПРОВЕРИЛИ ГОТОВНОСТЬ ПЛОДООВОЩЕХРАНИЛИЩА К ПРИЕМУ ЦИТРУСОВЫХ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.