МОСКВА ЖДЕТ: УЧАСТВУЙ В ПРОГРАММЕ «КРЕМЛЕВСКИЕ ВЫХОДНЫЕ»

Сухум. 8 сентября 2025. Абхазия-Информ . С 14 по 19 октября стартует программа «Кремлевские выходные» – увлекательное путешествие в Москву и Подмосковье в рамках федерального проекта «Больше, чем путешествие». Чтобы стать участником поездки, нужно совсем немного: написать эссе на тему «Мое идеальное путешествие в Москву».

Авторы 100 лучших эссе отправятся в незабываемое путешествие! Прием работ открыт до 12 сентября, 23:59 по ссылке (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaVwcLyA57JENV59rR6PIKDcbMJxBYw_yoA4_4C40U2pGV_Q/viewform?usp=sharing&ouid=111507497495793928950)

Не упусти шанс увидеть столицу России и Подмосковье вместе с другими активными и талантливыми ребятами!

Обратите внимание: участники поездки в Ростов, по программе «Больше, чем путешествие» в этот раз принять участие не смогут.

Организаторы: Госкомитет РА по делам молодежи и спорта и Общественная организация «Дети ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов».