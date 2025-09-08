 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

КОНСТАНТИН ТАРБА: «ПОМОЧЬ ЖИТЕЛЯМ СУХУМА, ПОДДЕРЖАТЬ ИХ – НАША ГЛАВНАЯ ЗАБОТА»

Новости Понедельник, 08 сентября 2025 14:00
КОНСТАНТИН ТАРБА: «ПОМОЧЬ ЖИТЕЛЯМ СУХУМА, ПОДДЕРЖАТЬ ИХ – НАША ГЛАВНАЯ ЗАБОТА»

Сухум. 8 сентября 2025. Абхазия-Информ. Совещание, посвященное ликвидации последствий воскресного ливня, прошло в Администрации Сухума под председательством замглавы Константина Тарба. В совещании участвовали начальники профильных управлений столичной мэрии, Управ всех микрорайонов столицы, которые рассказали о ситуации на местах. По их словам, с утра понедельника продолжают поступать обращения жителей в частных домах затопило дворы, а в многоэтажных домах – квартиры из-за повреждения кровли.

Руководители подразделений администрации МУ «Благоустройство», ДРСУ, «Управление городским хозяйством», «Горстройпроект» доложили о мерах, предпринимаемых для устранения последствий стихии. Уже в воскресенье проведен мониторинг всех улиц и дворов, сотрудники администрации оперативно выехали к пострадавшим и проинформировали граждан о помощи в ремонте.

«Самое главное – люди. Помочь нашим жителям, поддержать их – наша главная забота. Жду от начальников Управ новые списки, хотим к каждому выехать, пообщаться с людьми, сказать, что мы рядом. Сегодня вечером запланированы очередные встречи по обращениям», – сказал замглавы столичной администрации Константин Тарба.

Он также поручил коммунальщикам проехаться по образовательным учреждениям – садам и школам.

Прогноз погоды на неделю неутешительный, и в ближайшие дни в Сухуме ожидаются дожди и грозы, поэтому коммунальные службы администрации продолжают работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает сайт столицы.

