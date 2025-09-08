МЧС АБХАЗИИ ПЕРЕДАЛИ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Новости Понедельник, 08 сентября 2025 13:53
Сухум. 8 сентября 2025. Абхазия-Информ. По инициативе Народного фронта России МЧС Абхазии был передан полный комплект гидравлического оборудования, применяемого при ликвидации последствий ДТП.
В церемонии передачи приняли участие вице-премьер, министр ВД Роберт Киут и глава спасательного ведомства Абхазии Лев Квициния.
