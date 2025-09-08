 

МЧС АБХАЗИИ ПЕРЕДАЛИ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Сухум. 8 сентября 2025. Абхазия-Информ.
Сухум. 8 сентября 2025. Абхазия-Информ. По инициативе Народного фронта России МЧС Абхазии был передан полный комплект гидравлического оборудования, применяемого при ликвидации последствий ДТП.

В церемонии передачи приняли участие вице-премьер, министр ВД Роберт Киут и глава спасательного ведомства Абхазии Лев Квициния.

