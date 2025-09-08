ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ПО СЛУЧАЮ 200-ЛЕТИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА

«Уважаемый Рашид Бориспиевич!

От имени народа Абхазии и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь народ братской Карачаево-Черкесской Республики с знаменательной датой – 200-летием основания вашего города.

Черкесск – это город с богатой историей, яркой культурой и добрыми традициями. Здесь живут трудолюбивые и гостеприимные люди, для которых любовь к Родине и уважение к гостям всегда были главными ценностями.

Особое значение для нас имеют узы дружбы и родства, связывающие Абхазию с Карачаево-Черкесской Республикой. В КЧР проживают наши братья, с которыми мы на протяжении веков поддерживаем тесные духовные и культурные связи. Это дружба, основанная на общности истории, взаимопомощи и братском уважении.

Убеждён, что Черкесск будет и дальше развиваться как современный, динамичный и уютный город, сохраняя при этом свою самобытность и богатое культурное наследие.

Желаю народу братской Карачаево-Черкесской Республики процветания, крепкого здоровья и благополучия каждой семье.

Пусть этот юбилей станет ещё одной страницей славной истории вашего города и послужит укреплению братских отношений между нашими народами».