 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ПО СЛУЧАЮ 200-ЛЕТИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА

Новости Понедельник, 08 сентября 2025 13:50
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ПО СЛУЧАЮ 200-ЛЕТИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА

Сухум. 8 сентября 2025. Абхазия-Информ. Вице-президент Беслан Бигвава зачитал поздравление президента Абхазии Бадры Гунба на торжественной церемонии по случаю празднования 200-летия города Черкесска.

В поздравительном адресе говорится:

«Уважаемый Рашид Бориспиевич!

От имени народа Абхазии и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь народ братской Карачаево-Черкесской Республики с знаменательной датой – 200-летием основания вашего города.

Черкесск – это город с богатой историей, яркой культурой и добрыми традициями. Здесь живут трудолюбивые и гостеприимные люди, для которых любовь к Родине и уважение к гостям всегда были главными ценностями.

Особое значение для нас имеют узы дружбы и родства, связывающие Абхазию с Карачаево-Черкесской Республикой. В КЧР проживают наши братья, с которыми мы на протяжении веков поддерживаем тесные духовные и культурные связи. Это дружба, основанная на общности истории, взаимопомощи и братском уважении.

Убеждён, что Черкесск будет и дальше развиваться как современный, динамичный и уютный город, сохраняя при этом свою самобытность и богатое культурное наследие.

Желаю народу братской Карачаево-Черкесской Республики процветания, крепкого здоровья и благополучия каждой семье.

Пусть этот юбилей станет ещё одной страницей славной истории вашего города и послужит укреплению братских отношений между нашими народами».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 08 сентября 2025 13:53

