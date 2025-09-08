ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ПО СЛУЧАЮ 200-ЛЕТИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА
Сухум. 8 сентября 2025. Абхазия-Информ. Вице-президент Беслан Бигвава зачитал поздравление президента Абхазии Бадры Гунба на торжественной церемонии по случаю празднования 200-летия города Черкесска.
В поздравительном адресе говорится:
«Уважаемый Рашид Бориспиевич!
От имени народа Абхазии и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь народ братской Карачаево-Черкесской Республики с знаменательной датой – 200-летием основания вашего города.
Черкесск – это город с богатой историей, яркой культурой и добрыми традициями. Здесь живут трудолюбивые и гостеприимные люди, для которых любовь к Родине и уважение к гостям всегда были главными ценностями.
Особое значение для нас имеют узы дружбы и родства, связывающие Абхазию с Карачаево-Черкесской Республикой. В КЧР проживают наши братья, с которыми мы на протяжении веков поддерживаем тесные духовные и культурные связи. Это дружба, основанная на общности истории, взаимопомощи и братском уважении.
Убеждён, что Черкесск будет и дальше развиваться как современный, динамичный и уютный город, сохраняя при этом свою самобытность и богатое культурное наследие.
Желаю народу братской Карачаево-Черкесской Республики процветания, крепкого здоровья и благополучия каждой семье.
Пусть этот юбилей станет ещё одной страницей славной истории вашего города и послужит укреплению братских отношений между нашими народами».
