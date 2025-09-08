В СТОЛИЦЕ УСТАНОВИЛИ ОКОЛО 13 ТЫСЯЧ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Сухум. 8 сентября 2025. Абхазия-Информ. Установка приборов учета электроэнергии в Сухуме – продолжается, сообщил глава столичной администрации Тимур Агрба.
«Уже охвачено около 13 тысяч абонентов из запланированных 29. Считаем это важным шагом к модернизации энергосистемы и повышению эффективности использования электроэнергии в городе», — подчеркнул он.
По словам Агрба, параллельно работает оперативный штаб. За последние два месяца проверено более 450 объектов, на которых выявлены факты незаконных подключений.
Собранные материалы передаются в Госстандарт и РУП «Черноморэнерго» для принятия мер.
