ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
В СТОЛИЦЕ УСТАНОВИЛИ ОКОЛО 13 ТЫСЯЧ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Новости Понедельник, 08 сентября 2025 13:47
В СТОЛИЦЕ УСТАНОВИЛИ ОКОЛО 13 ТЫСЯЧ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Сухум. 8 сентября 2025. Абхазия-Информ. Установка приборов учета электроэнергии в Сухуме – продолжается, сообщил глава столичной администрации Тимур Агрба.

«Уже охвачено около 13 тысяч абонентов из запланированных 29. Считаем это важным шагом к модернизации энергосистемы и повышению эффективности использования электроэнергии в городе», — подчеркнул он.

По словам Агрба, параллельно работает оперативный штаб. За последние два месяца проверено более 450 объектов, на которых выявлены факты незаконных подключений.

Собранные материалы передаются в Госстандарт и РУП «Черноморэнерго» для принятия мер.

