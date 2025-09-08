 

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА СТОЛИЦЫ СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 1,315 МЛРД РУБЛЕЙ

Новости Понедельник, 08 сентября 2025 13:29
Сухум. 8 сентября 2025. Абхазия-Информ. Доходная часть бюджета Сухума с начала года составила более 1,315 млрд рублей при плановом показателе в 1,221 млрд рублей. Об этом сообщил глава администрации столицы Тимур Агрба на встрече с президентом Бадрой Гунба.

«Собственные доходы при плане в 1,187 млрд рублей составили более 1,280 млрд, что соответствует 107,9% выполнения. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года, рост составил 77 млн рублей», – подчеркнул Агрба.

Бюджет столицы на 2025 год был утвержден в размере 2,162 млрд рублей. В июле в него внесли изменения за счет переходящего остатка средств. В результате бюджет был увеличен на 150 млн, а также на сумму межбюджетного трансферта – 4,716 млн. С учетом изменений, общий объем составил 2,317 млрд рублей.

Всего, по словам Агрба, межбюджетные трансферты составили 86,7 млн рублей. Из них:

– субсидии на зарплату для работников социальной сферы из РФ – 32 млн рублей;

– дотации –50 млн рублей;

– резервный фонда президента – 4,7 млн. рублей.

