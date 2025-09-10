НА Т/П «ПСОУ» ЗАДЕРЖАНА ПАРТИЯ IPHONE

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ. В зоне таможенного контроля и режима т/п «Псоу» ГТК Абхазии, со стороны Российской Федерации в сторону Республики Абхазия по автомобильной грузовой линии, по направлению «импорт», проследовало автотранспортное средство марки «Toyota Estima» с регистрационным знаком 0678СС АВН, под управлением Джинджолия Алхаса Нодариевича, который ни в устной, ни в письменной форме не заявил о наличии у него товара, подлежащего декларированию.