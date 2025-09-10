ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ОСМАНА ШАМБА

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ . Прокуратурой Гудаутского района возбуждено уголовное дело в отношении Шамба Османа Роландовича 2000 г.р. по части 4 статьи 105 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью гражданину Агумава Станиславу Мазиковичу 2005 г/р, путём нанесения ножевого ранения, повлекшее смерть последнего. Преступление имело место в г. Гудаута 07 сентября 2025 года, примерно в 21:40 часов на пересечении улиц – проспект Героев и Маргания.

Подозреваемый Шамба О.Р. задержан и содержится под стражей. В установленные законом сроки органом предварительного следствия в отношении Шамба в Гудаутский районный суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Одновременно проводится работа по установлению мотива преступления и других обстоятельств имеющих значение по делу.