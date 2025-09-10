 

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА АШОТА ХАЧИКЯН

Новости Среда, 10 сентября 2025 18:57
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА АШОТА ХАЧИКЯН

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ. По факту убийства гражданина Хачикян Ашота Артуровича прокуратурой Сухумского района возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Авидзба Айнара Анзоровича по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного Кодекса Республики Абхазия.

8 сентября примерно в 01:20 часов Авидзба, пребывая в состоянии алкогольного опьянения находясь на стационарном посту ГАИ, расположенном в селе Гумиста Сухумского района, вступил в словесный конфликт с Хачикян А.А., переросший в драку, в ходе которого из принадлежащей ему автомашины марки «Мерседес-Бенц» за регистрационным номером «X 777 ТХ» серии АВН достал зарегистрированное в установленном порядке огнестрельное оружие – пистолет системы Макарова 6769, калибра 9х18 мм, и с целью умышленного убийства произвел не менее четырех прицельных выстрелов в последнего, чем причинил пулевое сквозное огнестрельное ранение в области правой голени и пулевое сквозное огнестрельное ранение грудной клетки, от которых Хачикян А.А. в тот же день скончался в ГУ МЗ «Республиканская больница».

08 сентября 2025 года Авидзба А.А. задержан и водворен в КВС РОВД по Сухумскому району.

В установленные законом сроки органом предварительного следствия в отношении Авидзба А.А. в Сухумский районный суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

