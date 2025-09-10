 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРЕДСТОЯЩЕМУ РАУНДУ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ

Новости Среда, 10 сентября 2025 19:05
Оцените материал
(0 голосов)
КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРЕДСТОЯЩЕМУ РАУНДУ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц и замминистра Одиссей Бигвава приняли участие в координационном совещании в МИД России по предстоящему 65-му раунду Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

На встрече предметно обсуждались вопросы предстоящего раунда, запланированного на ноябрь 2025 г.

Была подтверждена необходимость обеспечения прочных гарантий безопасности в Закавказье путем подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией с одной стороны и Грузией и Южной Осетией с другой.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 10 сентября 2025 19:08

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА АШОТА ХАЧИКЯН СОВЕЩАНИЕ С СОТРУДНИКАМИ ПОСОЛЬСТВА АБХАЗИИ В РОССИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.