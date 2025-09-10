КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРЕДСТОЯЩЕМУ РАУНДУ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ . Министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц и замминистра Одиссей Бигвава приняли участие в координационном совещании в МИД России по предстоящему 65-му раунду Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

На встрече предметно обсуждались вопросы предстоящего раунда, запланированного на ноябрь 2025 г.

Была подтверждена необходимость обеспечения прочных гарантий безопасности в Закавказье путем подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией с одной стороны и Грузией и Южной Осетией с другой.