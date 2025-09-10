 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ С СОТРУДНИКАМИ ПОСОЛЬСТВА АБХАЗИИ В РОССИИ

Новости Среда, 10 сентября 2025 19:08
Оцените материал
(0 голосов)
СОВЕЩАНИЕ С СОТРУДНИКАМИ ПОСОЛЬСТВА АБХАЗИИ В РОССИИ

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ. В ходе рабочей поездки в Москву министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц провел совещание в Посольстве Абхазии в России. В ходе встречи чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в России Алхас Квициниа доложил главе министерства о текущей работе посольства. Также министр ознакомился с отчетами сотрудников посольства о проделанной работе за 9 месяцев текущего года.

Олег Барциц, проинформировав дипломатический состав посольства о поручениях президента Республики Абхазия Бадры Гунба, касающихся, в частности, активизации взаимодействия со странами Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии, отметил необходимость интенсификации деятельности посольства в контексте обозначенных президентом задач.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 10 сентября 2025 19:11

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРЕДСТОЯЩЕМУ РАУНДУ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ 16 ГОДОВЩИНА СО ДНЯ ПРИЗНАНИЯ ВЕНЕСУЭЛОЙ АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.