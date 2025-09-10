СОВЕЩАНИЕ С СОТРУДНИКАМИ ПОСОЛЬСТВА АБХАЗИИ В РОССИИ

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ. В ходе рабочей поездки в Москву министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц провел совещание в Посольстве Абхазии в России. В ходе встречи чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в России Алхас Квициниа доложил главе министерства о текущей работе посольства. Также министр ознакомился с отчетами сотрудников посольства о проделанной работе за 9 месяцев текущего года.