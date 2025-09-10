 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

16 ГОДОВЩИНА СО ДНЯ ПРИЗНАНИЯ ВЕНЕСУЭЛОЙ АБХАЗИИ

Новости Среда, 10 сентября 2025 19:11
Оцените материал
(0 голосов)
16 ГОДОВЩИНА СО ДНЯ ПРИЗНАНИЯ ВЕНЕСУЭЛОЙ АБХАЗИИ

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц направил ноту министру иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Ивану Хилю Пинто по случаю шестнадцатой годовщины со дня признания Боливарианской Республикой Венесуэла независимости и государственного суверенитета Республики Абхазия.

В ноте, в частности, отмечается:

«День 10 сентября 2009 года является поистине знаменательной датой в новейшей истории нашего государства. В Абхазии всегда с чувством глубокой благодарности будут помнить решение руководства Боливарианской Республики Венесуэла в лице великого лидера и большого друга Абхазии Уго Рафаэля Чавеса Фриаса поддержать историческое право народа Абхазии на самоопределение.

За относительно небольшой период времени между нашими государствами сформировались прочные узы дружбы, основанные на чувстве глубокого взаимного уважения и доверия. У нас очень хорошая степень взаимопонимания и совпадение позиций по вопросам двустороннего межгосударственного взаимодействия.

Правительство и народ Абхазии разделяют и поддерживают созидательную деятельность руководства Боливарианской Республики Венесуэла, направленную на строительство достойного и прочного мира, основанного на уважении независимости и суверенитета народов, их права на самостоятельное развитие. Наши страны объединяет приверженность миролюбивой внешней политике и отказ от любого рода давления на суверенные государства в международных отношениях.

В это непростое время мы выражаем нашу солидарность и безусловную поддержку руководству Боливарианской Республики Венесуэла. Убеждены, что ни военные угрозы, ни колоссальное политическое давление, оказываемое извне, не способны сломить главного – твердости и силы духа венесуэльского народа.

Ваше Превосходительство, основываясь на позитивном потенциале сотрудничества, накопленном за годы межгосударственного взаимодействия, готовы всемерно содействовать дальнейшему наращиванию стратегического партнерства между нашими государствами».

Прочитано 0 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОВЕЩАНИЕ С СОТРУДНИКАМИ ПОСОЛЬСТВА АБХАЗИИ В РОССИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.