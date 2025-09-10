16 ГОДОВЩИНА СО ДНЯ ПРИЗНАНИЯ ВЕНЕСУЭЛОЙ АБХАЗИИ
Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц направил ноту министру иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Ивану Хилю Пинто по случаю шестнадцатой годовщины со дня признания Боливарианской Республикой Венесуэла независимости и государственного суверенитета Республики Абхазия.
В ноте, в частности, отмечается:
За относительно небольшой период времени между нашими государствами сформировались прочные узы дружбы, основанные на чувстве глубокого взаимного уважения и доверия. У нас очень хорошая степень взаимопонимания и совпадение позиций по вопросам двустороннего межгосударственного взаимодействия.
Правительство и народ Абхазии разделяют и поддерживают созидательную деятельность руководства Боливарианской Республики Венесуэла, направленную на строительство достойного и прочного мира, основанного на уважении независимости и суверенитета народов, их права на самостоятельное развитие. Наши страны объединяет приверженность миролюбивой внешней политике и отказ от любого рода давления на суверенные государства в международных отношениях.
В это непростое время мы выражаем нашу солидарность и безусловную поддержку руководству Боливарианской Республики Венесуэла. Убеждены, что ни военные угрозы, ни колоссальное политическое давление, оказываемое извне, не способны сломить главного – твердости и силы духа венесуэльского народа.
Ваше Превосходительство, основываясь на позитивном потенциале сотрудничества, накопленном за годы межгосударственного взаимодействия, готовы всемерно содействовать дальнейшему наращиванию стратегического партнерства между нашими государствами».