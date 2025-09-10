16 ГОДОВЩИНА СО ДНЯ ПРИЗНАНИЯ ВЕНЕСУЭЛОЙ АБХАЗИИ

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ . Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц направил ноту министру иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Ивану Хилю Пинто по случаю шестнадцатой годовщины со дня признания Боливарианской Республикой Венесуэла независимости и государственного суверенитета Республики Абхазия.

«День 10 сентября 2009 года является поистине знаменательной датой в новейшей истории нашего государства. В Абхазии всегда с чувством глубокой благодарности будут помнить решение руководства Боливарианской Республики Венесуэла в лице великого лидера и большого друга Абхазии Уго Рафаэля Чавеса Фриаса поддержать историческое право народа Абхазии на самоопределение.

За относительно небольшой период времени между нашими государствами сформировались прочные узы дружбы, основанные на чувстве глубокого взаимного уважения и доверия. У нас очень хорошая степень взаимопонимания и совпадение позиций по вопросам двустороннего межгосударственного взаимодействия.

Правительство и народ Абхазии разделяют и поддерживают созидательную деятельность руководства Боливарианской Республики Венесуэла, направленную на строительство достойного и прочного мира, основанного на уважении независимости и суверенитета народов, их права на самостоятельное развитие. Наши страны объединяет приверженность миролюбивой внешней политике и отказ от любого рода давления на суверенные государства в международных отношениях.

В это непростое время мы выражаем нашу солидарность и безусловную поддержку руководству Боливарианской Республики Венесуэла. Убеждены, что ни военные угрозы, ни колоссальное политическое давление, оказываемое извне, не способны сломить главного – твердости и силы духа венесуэльского народа.

Ваше Превосходительство, основываясь на позитивном потенциале сотрудничества, накопленном за годы межгосударственного взаимодействия, готовы всемерно содействовать дальнейшему наращиванию стратегического партнерства между нашими государствами».