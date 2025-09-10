 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

В СЕЛЕ ПСХУ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ВОИНАМ

Новости Среда, 10 сентября 2025 19:15
В СЕЛЕ ПСХУ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ВОИНАМ

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ. Памятник 12 советским воинам, павшим в боях в окрестностях Санчарского перевала во время Великой Отечественной войны, торжественно открыли в селе Псху Сухумского района. В церемонии открытия принял участие министр обороны Владимир Ануа.

Замминистра обороны Давид Бжания, выступая на церемонии, назвал открытие памятника историческим событием.

«Защитники Кавказа ценой собственной жизни сумели оказать достойное сопротивление превосходящим силам агрессора. Мы никогда не забудем, что на алтарь Победы сложили свои головы лучшие сыны и дочери Абхазии», – сказал Давид Бжания.

Битва за Кавказ – крупная оборонительно-наступательная операция советских войск на территории Кавказа и Закавказья. Она длилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года и проходила в два этапа: с 25 июля по 31 декабря 1942 года велось наступление немцев, которым удалось захватить часть территорий, с 31 декабря 1942 года по 9 октября 1943 года советские войска начали контрнаступление, отвоевали территории и вынудили немецкие войска отступить.

Высокогорное село Псху – единственный населенный пункт в Абхазии, который был оккупирован немецкими войсками и удерживался на протяжении нескольких дней. Бойцы Красной армии дали жесткий отпор врагам.

9 сентября в с. Псху открыли памятник 12 советским воинам, останки которых спущены с Санчарского перевала в августе 2019 года экспедицией, организованной Государственным музеем Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба при содействии Министерства обороны, Министерства культуры, Службы государственной безопасности Республики Абхазия и Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия.

Мероприятие было приурочено к 80-летию Великой Победы и 83-й годовщине освобождения села Псху.

