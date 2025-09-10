В СЕЛЕ ПСХУ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ВОИНАМ

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ . Памятник 12 советским воинам, павшим в боях в окрестностях Санчарского перевала во время Великой Отечественной войны, торжественно открыли в селе Псху Сухумского района. В церемонии открытия принял участие министр обороны Владимир Ануа.

Замминистра обороны Давид Бжания, выступая на церемонии, назвал открытие памятника историческим событием.

«Защитники Кавказа ценой собственной жизни сумели оказать достойное сопротивление превосходящим силам агрессора. Мы никогда не забудем, что на алтарь Победы сложили свои головы лучшие сыны и дочери Абхазии», – сказал Давид Бжания.

Битва за Кавказ – крупная оборонительно-наступательная операция советских войск на территории Кавказа и Закавказья. Она длилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года и проходила в два этапа: с 25 июля по 31 декабря 1942 года велось наступление немцев, которым удалось захватить часть территорий, с 31 декабря 1942 года по 9 октября 1943 года советские войска начали контрнаступление, отвоевали территории и вынудили немецкие войска отступить.

Высокогорное село Псху – единственный населенный пункт в Абхазии, который был оккупирован немецкими войсками и удерживался на протяжении нескольких дней. Бойцы Красной армии дали жесткий отпор врагам.

9 сентября в с. Псху открыли памятник 12 советским воинам, останки которых спущены с Санчарского перевала в августе 2019 года экспедицией, организованной Государственным музеем Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба при содействии Министерства обороны, Министерства культуры, Службы государственной безопасности Республики Абхазия и Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия.

Мероприятие было приурочено к 80-летию Великой Победы и 83-й годовщине освобождения села Псху.