МЕЖДУНАРОДНЫЕ УЧЕНИЯ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МИНЮСТА – ЗАВЕРШИЛИСЬ
Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ. Завершился заключительный этап первых международных учений специальных подразделений органов принудительного исполнения Министерств юстиции Абхазии, России и Южной Осетии, посвященные памяти первого президента и национального лидера Владислава Григорьевича Ардзинба.
Участники совершили тактический марш-бросок с преодолением пешего маршрута в условиях горно-пересеченной местности, восхождением на гору и водружением флагов ведомств-участников, а также возложили цветы к мемориалу жертв Латской трагедии.
