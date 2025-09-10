 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ УЧЕНИЯ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МИНЮСТА – ЗАВЕРШИЛИСЬ

Среда, 10 сентября 2025
Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ. Завершился заключительный этап первых международных учений специальных подразделений органов принудительного исполнения Министерств юстиции Абхазии, России и Южной Осетии, посвященные памяти первого президента и национального лидера Владислава Григорьевича Ардзинба.

Участники совершили тактический марш-бросок с преодолением пешего маршрута в условиях горно-пересеченной местности, восхождением на гору и водружением флагов ведомств-участников, а также возложили цветы к мемориалу жертв Латской трагедии.

