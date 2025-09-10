 

В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ШКОЛА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ

Новости Среда, 10 сентября 2025 19:23
Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ В столице Абхазии состоялось торжественное открытие школы художественной гимнастики. На мероприятии присутствовали вице-премьер, исполняющий обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба, первый замминистра просвещения Хибла Шамба, представитель отдела общего, среднего и профессионального образования Минпросвещения Майя Цыбулевская, замглавы администрации Сухума Астамур Ашуба, президент Федерации художественной гимнастики Абхазии Гунда Кварчия, председатель Сухумского городского Собрания Дмитрий Осия, представители спортивной общественности и родители юных спортсменок.

В своих выступлениях приглашенные гости подчеркнули значимость развития художественной гимнастики в республике, отметив, что новая школа станет не только местом для физического развития, но и площадкой для раскрытия талантов девочек, которые смогут достойно представлять Абхазию на республиканских и международных соревнованиях.

Праздничную атмосферу дополнили показательные выступления воспитанниц школы и гостей из академии художественной гимнастики Алины Кабаевой «Небесная грация», которые продемонстрировали красоту и выразительность этого вида спорта.

Сегодня в школе работают четыре тренера и хореограф.

