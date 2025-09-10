ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ «ДОБРИНО»

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ Представители Абхазии принимают участие во Всероссийском форуме «Добрино» в Ханты-Мансийске. Форум ежегодно становится площадкой для обмена опытом и выработки новых идей. В этом году он собрал 500 участников со всей России и Абхазии – представителей НКО, органов власти, бизнеса, образовательных учреждений, наставников и лидеров общественных инициатив.

Программа форума включает обсуждения, проектные сессии и практические модули. По итогам каждый участник получает новые знания, практические инструменты и возможность применить их для развития гражданского общества.

Форум работает по пяти ключевым направлениям: служение как профессия, НКО и общественные организации, обучение служением, гражданское общество, воспитание – семья и наставничество.

Форум завершится 14 сентября.