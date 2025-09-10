 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЛЕГЕНДА АБХАЗСКОГО ФУТБОЛА АХРИК ЦВЕЙБА ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Новости Среда, 10 сентября 2025 19:26
ЛЕГЕНДА АБХАЗСКОГО ФУТБОЛА АХРИК ЦВЕЙБА ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ Сегодня свой день рождения отмечает легенда абхазского футбола, мастер спорта международного класса, чемпион СССР, обладатель Кубка СССР Ахрик Цвейба. Спортсмен вошел в Книгу рекордов Гиннесса как единственный футболист, сыгравший за четыре национальные сборные – СССР, СНГ, Украину и Россию.

Коллектив Госкомитета и Федерации футбола Абхазии поздравил Цвейба. Вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба отметил выдающийся вклад Ахрика Цвейба в развитие футбола и пожелал ему здоровья и благополучия.

«Ахрик Цвейба – имя, которое золотыми буквами вписано в историю футбола. Его спортивные достижения служат гордостью для всего абхазского народа. Он стал примером профессионализма, силы духа и преданности любимому делу. От всего коллектива Госкомитета хочу пожелать Ахрику Сократовичу крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых свершений», – сказал Таращ Хагба.

«Вы для нас не просто живая легенда, а символ целой эпохи. Мы выросли на вашем имени, на ваших матчах, и для многих из нас именно вы стали вдохновением выбрать путь в спорте. Мы гордимся тем, что имеем возможность поздравить вас сегодня и сказать спасибо за все, что вы сделали для футбола и для нашей республики», – отметил заместитель председателя Госкомитета Роман Цкуа.

Ахрик Цвейба начал заниматься футболом в 11 лет, а уже в 17 его пригласили в сухумское «Динамо». Карьера спортсмена охватывает десятки лет и известные клубы: «СКА» Хабаровск, «Динамо» Тбилиси, «Динамо» Киев, «КамАЗ» Набережные Челны, «Гамба Осака» (Япония), «Алания» Владикавказ, «Пудонг» (Китай), «Уралан» Элиста, «Динамо» Москва.

За свою карьеру Ахрик Цвейба провёл более 200 официальных матчей, в том числе 17 игр за сборную СССР. Он был участником чемпионата Европы 1992 года, а также вошёл в состав сборной ФИФА в памятном матче против России в 1997 году.

Футболист завершил профессиональную карьеру в 2001 году в московском «Динамо», оставив яркий след в истории мирового и отечественного спорта.

