ЛЕГЕНДА АБХАЗСКОГО ФУТБОЛА АХРИК ЦВЕЙБА ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ Сегодня свой день рождения отмечает легенда абхазского футбола, мастер спорта международного класса, чемпион СССР, обладатель Кубка СССР Ахрик Цвейба. Спортсмен вошел в Книгу рекордов Гиннесса как единственный футболист, сыгравший за четыре национальные сборные – СССР, СНГ, Украину и Россию.

Коллектив Госкомитета и Федерации футбола Абхазии поздравил Цвейба. Вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба отметил выдающийся вклад Ахрика Цвейба в развитие футбола и пожелал ему здоровья и благополучия.

«Ахрик Цвейба – имя, которое золотыми буквами вписано в историю футбола. Его спортивные достижения служат гордостью для всего абхазского народа. Он стал примером профессионализма, силы духа и преданности любимому делу. От всего коллектива Госкомитета хочу пожелать Ахрику Сократовичу крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых свершений», – сказал Таращ Хагба.

«Вы для нас не просто живая легенда, а символ целой эпохи. Мы выросли на вашем имени, на ваших матчах, и для многих из нас именно вы стали вдохновением выбрать путь в спорте. Мы гордимся тем, что имеем возможность поздравить вас сегодня и сказать спасибо за все, что вы сделали для футбола и для нашей республики», – отметил заместитель председателя Госкомитета Роман Цкуа.

Ахрик Цвейба начал заниматься футболом в 11 лет, а уже в 17 его пригласили в сухумское «Динамо». Карьера спортсмена охватывает десятки лет и известные клубы: «СКА» Хабаровск, «Динамо» Тбилиси, «Динамо» Киев, «КамАЗ» Набережные Челны, «Гамба Осака» (Япония), «Алания» Владикавказ, «Пудонг» (Китай), «Уралан» Элиста, «Динамо» Москва.

За свою карьеру Ахрик Цвейба провёл более 200 официальных матчей, в том числе 17 игр за сборную СССР. Он был участником чемпионата Европы 1992 года, а также вошёл в состав сборной ФИФА в памятном матче против России в 1997 году.

Футболист завершил профессиональную карьеру в 2001 году в московском «Динамо», оставив яркий след в истории мирового и отечественного спорта.