ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ СОЗДАЛ СОВЕТ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ Бадра Гунба подписал указ о создании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при президенте Республики Абхазия. Совет создается с целью «совершенствования государственной политики в области межнациональных и межконфессиональных отношений.
В персональный состав Совета вошли:
Гунба Б.З. – президент Республики Абхазия, председатель Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при президенте Республики Абхазия.
Эшба Б.Ф. – руководитель администрации президента Республики Абхазия;
Аплиаа Б.И. — председатель Церковного совета религиозной православной организации «Абхазская Православная Церковь»;
Дзыба Т.Л. – председатель религиозной исламской организации «Единое духовное управление мусульман Абхазии», муфтий;
Константиниди А.Н. – председатель общественной организации Греческого культурно-просветительского и благотворительного общественного центра «Ирини»;
Миносян В.М. – вице-премьер Республики Абхазия;
Миносян А.А. – председатель общественной организации «Армянская община Республики Абхазия»;
Малис Бецалель Э.А. – председатель религиозной организации ортодоксального иудаизма «Еврейская община синагоги города Сухум «Маген Давид»;
Попов В.А. – председатель общественной организации «Ассоциация правовой и социальной помощи соотечественникам»;
Пилия Д.Ч. – общественный деятель, член Общественной палаты Республики Абхазия;
Страничкин А.А. – государственный и общественный деятель, заместитель секретаря Общественной палаты Республики Абхазия, доцент кафедры экономической теории Абхазского государственного университета;
Хишба И.Ф. – и.о. начальника управления внутренней политики администрации президента Республики Абхазия;
Юрченко О.Н. – председатель Координационного союза организации русских соотечественников;
Ампар А.А. – старший референт сектора мониторинга общественных процессов управления внутренней политики администрации президента Республики Абхазия, секретарь совета.
