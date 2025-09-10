ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ СОЗДАЛ СОВЕТ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ Бадра Гунба подписал указ о создании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при президенте Республики Абхазия. Совет создается с целью «совершенствования государственной политики в области межнациональных и межконфессиональных отношений.