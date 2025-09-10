 

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ СОЗДАЛ СОВЕТ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Новости Среда, 10 сентября 2025 19:29
ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ СОЗДАЛ СОВЕТ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ Бадра Гунба подписал указ о создании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при президенте Республики Абхазия. Совет создается с целью «совершенствования государственной политики в области межнациональных и межконфессиональных отношений.

В персональный состав Совета вошли:

Гунба Б.З. – президент Республики Абхазия, председатель Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при президенте Республики Абхазия.

Эшба Б.Ф. – руководитель администрации президента Республики Абхазия;

Аплиаа Б.И. — председатель Церковного совета религиозной православной организации «Абхазская Православная Церковь»;

Дзыба Т.Л. – председатель религиозной исламской организации «Единое духовное управление мусульман Абхазии», муфтий;

Константиниди А.Н. – председатель общественной организации Греческого культурно-просветительского и благотворительного общественного центра «Ирини»;

Миносян В.М. – вице-премьер Республики Абхазия;

Миносян А.А. – председатель общественной организации «Армянская община Республики Абхазия»;

Малис Бецалель Э.А. – председатель религиозной организации ортодоксального иудаизма «Еврейская община синагоги города Сухум «Маген Давид»;

Попов В.А. – председатель общественной организации «Ассоциация правовой и социальной помощи соотечественникам»;

Пилия Д.Ч. – общественный деятель, член Общественной палаты Республики Абхазия;

Страничкин А.А. – государственный и общественный деятель, заместитель секретаря Общественной палаты Республики Абхазия, доцент кафедры экономической теории Абхазского государственного университета;

Хишба И.Ф. – и.о. начальника управления внутренней политики администрации президента Республики Абхазия;

Юрченко О.Н. – председатель Координационного союза организации русских соотечественников;

Ампар А.А. – старший референт сектора мониторинга общественных процессов управления внутренней политики администрации президента Республики Абхазия, секретарь совета.

