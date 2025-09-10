ОПРОС ПОКАЗАЛ: ПРЕЗИДЕНТУ БАДРЕ ГУНБА ДОВЕРЯЮТ 77% ГРАЖДАН АБХАЗИИ

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ . До 77% граждан Абхазии доверяют президенту Бадре Гунба, показал соцопрос, проведенный на базе лаборатории социсследований совместно с АГУ. В исследовании приняли участие 600 респондентов из Сухумского, Гагрского и Гудаутского районов. Опрос зафиксировал высокую оценку работы главы государства и позитивное восприятие социально-экономической ситуации.

Заместитель заведующего лабораторией социологических исследований Мария Филь отметила, что их цель исследований – выявление насущных проблем для поиска конструктивных решений.

Результаты опроса комментирует автор телеграм-канала «Гуарапский писарь», которого, с одной стороны, удивил такой высокий уровень доверия руководству республики, с другой – он говорит, что это сигнал для реформ.

«С трудом верится в такие результаты. Совсем недавно были другие цифры, приближенные к результатам выборов. Что изменилось за несколько месяцев, чтобы поддержка так сильно выросла? Вообще, 77% поддержки – это какая-то нереалистичная цифра для Абхазии. Такую поддержку, может быть, имел Ардзинба сразу после войны, но даже Багапш после признания независимости не смог достигнуть такого уровня поддержки. Сомнительно, что Гунба за полгода работы смог так сильно впечатлить наших граждан. Но, если эти цифры реальны, то тогда самое время приступить к полномасштабным реформам, в том числе конституционной. Иначе опять пройдет пик популярности, а потом уже будет не до реформ», – считает автор канала.