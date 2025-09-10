Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ . 11 сентября в Абхазской Государственной филармонии имени Р. Гумба пройдет праздничный концерт, посвященный 878-летию города Москвы. Сбор гостей в 19:00.

В рамках торжественного вечера будет представлена музыкальная программа российской и мировой классической музыки в исполнении фортепианного дуэта Piano Duo (народная артистка Абхазии Нинель Бжания и заслуженная артистка Абхазии Гулиза Авидзба) и Государственного камерного оркестра Республики Абхазия под руководством Давида Терзяна.

Мероприятие организовано Домом Москвы в Сухуме при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского Дома соотечественника.