БОЛЕЕ 100 ЗАЯВЛЕНИЙ ПОСТУПИЛО В АДМИНИСТРАЦИЮ СУХУМА ОТ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ В ХОДЕ ЛИВНЕВЫХ ДОЖДЕЙ 9 СЕНТЯБРЯ

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ . С раннего утра 10 сентября, по поручению главы Сухума Тимура Агрба, профильные специалисты объезжают улицы Сухума, который накануне пострадал от сильного ливня. Главы управ оказывают содействие гражданам в составлении заявлений. Уже поступило более 100 запросов от жителей столицы с просьбой оказать помощь.

«На данный момент выявлено, что около 54 частных домовладений подтоплено, 65 квартир затоплено с крыши. Кровли 23 многоквартирных домов пострадали от ливня. Большая часть кровель, к сожалению, сделаны недавно, но из-за большого дебета дождевой воды не справились.

Много обращений от жителей многоквартирных домов – из-за косого дождя через межпанельные швы вода попала в квартиры жителей.

Силами администрации на данный момент устраняется весь нанесенный ущерб от ливневых дождей. Составляются дефектные акты по жилью и частным домовладениям», – сказал заместитель главы Администрации города Сухум Константин Тарба.

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.