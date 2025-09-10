БРИГАДЫ РУП «АЖД» РАСЧИСТИЛИ РУСЛО РЕКИ ЛАПСТА
Новости Среда, 10 сентября 2025 20:05
Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ. Бригады РУП «АЖД» расчистили русло реки Лапста, протекающей под железнодорожным мостом в Гагрском районе. После непогоды русло реки было забито древесиной, мусором и илом, и другими наносами. Из-за забитого русла река часто выходила из берегов и подтапливала железнодорожный мост.
С помощью спецтехники железнодорожники убрали скопившиеся засоры и вывезли их, восстановив нормальное течение реки и безопасность движения.
