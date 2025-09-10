БАДРА ГУНБА ПОСЕТИЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ ГАГРСКИЙ РАЙОН

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ . В рамках рабочей поездки в Гагрский район президент Абхазии Бадра Гунба осмотрел новое здание районной санэпидстанции. Ранее учреждение находилось в ветхом и непригодном для работы здании. После капитального ремонта оно было полностью обновлено: обустроены служебные кабинеты, а также созданы химическая и бактериологическая лаборатории. Учреждение проводит анализы воды, продуктов питания и диагностику инфекционных заболеваний, ежегодно обслуживая более тысячи человек.

Затем президент посетил ремонтирующийся детский сад на улице Абазгаа. Здание было возвращено на баланс Администрации Гагрского района и теперь ремонтируется за счёт районных средств. Работы находятся на завершающей стадии.

Детский сад, который сможет принять до 100 детей, уже оснащается оборудованием для пищеблока и другим инвентарём. Поставлена задача завершить все работы к новому году.

Президент поблагодарил всех, кто участвует в ремонте социальных объектов, и поручил главе Гагрского района держать ход работ под личным контролем.

Затем глава государства посетил город Пицунда, где осмотрел детский сад, который находится на ремонте уже более 8 лет. Ремонтные работы на объекте не были завершены, в том числе, из-за их некачественного выполнения и ряда других обстоятельств.

По распоряжению президента в настоящее время ремонтные работы возобновлены. Бадра Гунба поручил в кратчайшие сроки завершить все работы и исправить имеющиеся недочеты. Сейчас ремонт детского сада проводит МУП «ГРСО Гудаута».

Президент дал поручение министру просвещения Хане Гунба создать рабочую комиссию, которая проверит готовность объекта и примет его в эксплуатацию. Кроме того, Бадра Гунба поручил разработать штатное расписание и укомплектовать детский сад персоналом.

Администрации района и города поручено обеспечить охрану объекта и подготовить его к открытию в следующем году.

Затем Президент осмотрел площадку, где планируется строительство масштабного спортивного комплекса. В рамках проекта запланировано возведение тренировочных залов для различных видов спорта, помещений для проведения соревнований, а также создание бассейна.

Также в планах – отремонтировать здание, которое будет переоборудовано под пансион для размещения спортсменов и участников соревнований.

Президент подчеркнул, что для быстрой и успешной реализации этого масштабного и важного для страны проекта руководство Абхазии окажет помощь администрации Гагрского района, взяв на себя часть расходов.

«В центре нашего красивого города Пицунда не могут стоять такие ветхие объекты, это недопустимо. Здесь должен быть центр спорта, где будут заниматься дети и жители города», – сказал Бадра Гунба.

Затем президент осмотрел ход ремонта Пицундского дома культуры. Директор учреждения, заслуженный артист Абхазии Тимур Агрба, рассказал, что после пожара, произошедшего 22 года назад, здание постепенно разрушалось, и был риск его полной утраты.

Однако, как отметил директор, благодаря усилиям главы Администрации района Юрия Хагуша Дом культуры получил новую жизнь. Ремонт финансируется за счет средств районного бюджета. Уже отремонтированы фойе, гримерные и библиотека, а в скором времени приступят к ремонту сцены и зала.

Президент отметил, что для курортного города очень важно иметь современный Дом культуры, где смогут заниматься дети, будут показываться фильмы, а также проводиться встречи и собрания для жителей.

Бадра Гунба призвал проводить все работы качественно и завершить их в срок.

Далее президент посетил село Лдзаа, где осмотрел ход строительства Дома культуры. Новое здание возводится на месте старого, которое было снесено из-за аварийности. Завершение работ планируется в конце 2026 года.

Бадра Гунба отметил, что несмотря на имеющиеся в стране сложности, строительство домов культуры в сёлах, где дети смогут заниматься народными танцами, вокалом и осваивать национальные инструменты, является верным направлением развития, способствующим сохранению национальной культуры.

Затем Глава государства посетил школу села Лдзаа и пообщался с преподавательским коллективом и первоклассниками.

Бадра Гунба отметил, что первоклассники прекрасно говорят на родном языке.

«Любите свой язык, учите его, это очень важно», – сказал, обращаясь к детям, президент.

Глава государства также осмотрел ход строительных работ в школе, где строят актовый зал и столовую.

Президент подчеркнул важность создания хороших условий для питания детей, что необходимо для их здоровья.

Бадре Гунба доложили, что в скором времени строители приступят к работам по обустройству крыши и внешней отделке, которые планируется закончить в этом году. Затем начнутся внутренние отделочные работы.

Глава государства призвал руководство района и строителей выполнять работы качественно.

«Здесь учатся наши дети, и от качества работ зависит, в каких условиях они будут находиться и их безопасность», – сказал президент. Об этом сообщает