ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Документы

февраля 07 2024

Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ АДМИНИСТРАЦИЙ СТОЛИЦЫ, ГОРОДОВ И РАЙОНОВ

Новости Среда, 10 сентября 2025 20:21
СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ АДМИНИСТРАЦИЙ СТОЛИЦЫ, ГОРОДОВ И РАЙОНОВ

Сухум. 10 сентября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба провел совещание с участием премьер-министра Владимира Делба, руководителя Администрации президента Беслана Эшба, а также глав Администраций столицы, городов и районов. Обсуждались вопросы ликвидация последствий недавнего наводнения, организация вывоза и утилизации бытовых отходов, подготовка к предстоящим выборам в органы местного самоуправления.

В ходе совещания президент отметил, что экологическая безопасность – приоритет для руководства Абхазии, а организация эффективного вывоза и утилизации отходов — важнейшая задача для глав городов и районов.

«Мы должны сделать всё возможное для того, чтобы обеспечить экологическую безопасность наших граждан и гостей Абхазии», — отметил Бадра Гунба.

Для обмена опытом по утилизации твердых бытовых отходов на совещание были приглашены представители одного из предприятий Сочи. Они поделились своим успешным опытом, который включает вывоз, сортировку и компостирование отходов, а также рассказали об утилизации более 4 миллионов кубических метров мусора в год.

Президент поручил премьер-министру Владимиру Делба и главе Администрации Гагрского района Юрию Хагуш детально изучить опыт сочинской компании, провести с ее представителями дополнительные переговоры и обсудить возможность создания пилотного проекта по утилизации твердых бытовых отходов в Гагрском районе.

Проект должен предусматривать полный цикл вывоза, сортировки и переработки мусора, соответствующий строгим экологическим нормам.

Главы городов и районов доложили президенту о значительном ущербе, нанесенном наводнением. Они предоставили информацию о мерах, предпринимаемых для ликвидации последствий стихийного бедствия и восстановления инфраструктуры. Больше всего пострадали город Сухум, Сухумский и Гулрыпшский районы.

В рамках мер по ликвидации последствий наводнения, Бадра Гунба поручил главам городов и районов провести дворовой обход в пострадавших районах, чтобы оказать максимальную помощь и поддержку гражданам.

Президент также дал указание регулярно информировать его о предпринимаемых мерах и подчеркнул, что будет держать ситуацию под личным контролем для обеспечения оперативного и эффективного восстановления пострадавших территорий.

Бадра Гунба поручил Управлению капитального строительства провести тщательное обследование всех поврежденных участков дорог. Особое внимание необходимо уделить состоянию мостов и подпорных стен.

Президент отметил, что быстрая и качественная оценка ситуации важна для оперативного планирования ремонтных работ и восстановления транспортного сообщения в пострадавших районах.

На совещании также обсудили вопросы, связанные с организацией предстоящих выборов в органы местного самоуправления.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

